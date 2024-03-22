Павлова (Васильева) Неонила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Васильева) Неонила Александровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

20.12.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.07.1850 ст.

Муж: Иванов Онисим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1851 ст.

Сын: Иванов Василий Онисимович

Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1852 ст.

Сын: Иванов Иоанн (Иван) Онисимович

Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.

Сын: Иванов Маркел Онисимович

Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.

Дочь: Иванова Елена Онисимовна

Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.12.1869 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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