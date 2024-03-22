Павлова (Васильева) Неонила Александровна
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти20.12.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Бракосочетание
02.07.1850 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1851 ст.
Сын: Иванов Василий Онисимович
Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1852 ст.
Сын: Иванов Иоанн (Иван) Онисимович
Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.
Дочь: Иванова Елена Онисимовна
Отец ребёнка: Иванов Онисим Павлович
Смерть
20.12.1869 ст.