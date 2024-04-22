Коровкина (Митина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Митина) Мария Александровна

Место рождения

Кузюг, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905

Отец: Митин Александр

Мать: не указана

Кузюг, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Иван Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Иван Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Иван Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Коровкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Коровкин Иван Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коровкин Иван Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Иван Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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