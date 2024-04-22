Коровкина (Митина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения04.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905
Отец: Митин Александр
Рождение ребёнка
Около 1934
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Коровкин Иван Анфиногенович
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно