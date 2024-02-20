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Корсун Сергей Андреевич

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Корсунов Андрей Петрович

Мать: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 135 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Бракосочетание
27.10.1874

Жена: Корсунова Екатерина Степановна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1874г / зап.№ 35 /, Ф-265-1-1 / лист № 134
Смерть
Неизвестно
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