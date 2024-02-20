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Корсунов Андрей Петрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Корсунов Петр Никитович

Мать: Корсунова 1-Й Брак Матрена Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47. р/с 1788г. сл.Ямполь ,и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Корсун Сергей Андреевич

Мать ребёнка: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 135 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Смерть
Неизвестно
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