Корсунов Андрей Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47. р/с 1788г. сл.Ямполь ,и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: ?
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 135 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Смерть
Неизвестно