Борисов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Капитолина Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1885
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно