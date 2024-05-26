Prince Of Bentheim And Steinfurt Alexis Karl Ernst Ludwig Ferdinand Eugen Bernhard
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1845
Дата смерти21.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1882
Рождение ребёнка
18.07.1883
Рождение ребёнка
10.12.1884
Рождение ребёнка
12.07.1886
Рождение ребёнка
18.08.1887
Рождение ребёнка
19.03.1889
Рождение ребёнка
16.12.1891
Рождение ребёнка
27.05.1894
Смерть
21.01.1919