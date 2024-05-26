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ГлавнаяЛюдиPrince Of Bentheim And Steinfurt Alexis Karl Ernst Ludwig Ferdinand Eugen Bernhard

Prince Of Bentheim And Steinfurt Alexis Karl Ernst Ludwig Ferdinand Eugen Bernhard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1845

Дата смерти

21.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
10.04.1882

Сын: Of Bentheim And Steinfurt Eberwyn

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Of Bentheim And Steinfurt Viktor Adolf

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
10.12.1884

Сын: Of Bentheim And Steinfurt Karl Georg

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
12.07.1886

Дочь: Of Bentheim And Steinfurt Elisabeth

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
18.08.1887

Дочь: Of Bentheim And Steinfurt Viktoria

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
19.03.1889

Дочь: Of Bentheim And Steinfurt Emma

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
16.12.1891

Сын: Of Bentheim And Steinfurt Alexis Rainer

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Of Bentheim And Steinfurt Friedrich

Мать ребёнка: Of Waldeck And Pyrmont Pauline Emma Auguste Hermine

Смерть
21.01.1919

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