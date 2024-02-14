Федосова (Курлаева) Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Курлаева) Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

11.04.1901

Дата смерти

03.05.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Муж: Федосов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Федосов Петр Ильич

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
13.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Федосов Иван Ильич

Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич

Смерть
03.05.1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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