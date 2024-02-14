Федосова (Курлаева) Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения11.04.1901
Дата смерти03.05.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
07.05.1924
Сын: Федосов Петр Ильич
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
13.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Федосов Иван Ильич
Отец ребёнка: Федосов Илья Григорьевич
Смерть
03.05.1938
Причина смерти: Болезнь