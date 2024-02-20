(Бородаев) Фекла Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородаев) Фекла Федосеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

27.09.1871

Дата смерти

28.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1871

Отец: Бородаев Феодосий Иванович

Мать: Бородаева Ксения Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.08.1982
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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