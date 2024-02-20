Бородаев Феодосий Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Бородаев Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
21.10.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.09.1871
Дочь: Фекла Федосеевна
Мать ребёнка: Бородаева Ксения Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бородаев Анисим Федосеевич
Мать ребёнка: Бородаева Ксения Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.01.1892
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шемигон Анна Феодосиевна
Мать ребёнка: Бородаева Мария Евстафьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно