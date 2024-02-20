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Бородаев Феодосий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бородаев Иван Андреевич

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
21.10.1870

Жена: Бородаева Ксения Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.09.1871

Дочь: Фекла Федосеевна

Мать ребёнка: Бородаева Ксения Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бородаев Анисим Федосеевич

Мать ребёнка: Бородаева Ксения Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.01.1892

Жена: Бородаева Мария Евстафьевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шемигон Анна Феодосиевна

Мать ребёнка: Бородаева Мария Евстафьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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