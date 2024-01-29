Пьянов Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянов Даниил

Пьянов Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянов Михаил Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянов Терентий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянов Василий Даниилович

Мать ребёнка: не указана

1918 в поручителях
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.