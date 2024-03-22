Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Василий Дементьевич
Мать: Наталья Дмитриева
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Военная служба
1765
Отдан в рекруты в 1765 году. Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Смерть
Неизвестно