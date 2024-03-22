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Тимофей Васильевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Василий Дементьевич

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Военная служба
1765
Отдан в рекруты в 1765 году. Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#307
Смерть
Неизвестно
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