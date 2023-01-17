Белов Евдоким Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Евдоким Григорьевич

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Хорхорова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.08.1865 ст.

Дочь: Белова Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Белова Устиния Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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