Белов Евдоким Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Хорхорова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1865 ст.
Дочь: Белова Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Белова Устиния Ефимова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно