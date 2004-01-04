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Leist (Ramsvig) Elverna Elizabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1917

Дата смерти

04.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1917

Отец: Ramsvig Lewis

Мать: Ramsvig (Michaelson) Inger Sophia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pearce (Leist) Carol Jean

Отец ребёнка: Leist Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Evenson (Leist) Linda

Отец ребёнка: Leist Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Leist Jan

Отец ребёнка: Leist Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leist Doug

Отец ребёнка: Leist Joseph

Бракосочетание
11.06.1936

Муж: Leist Joseph

Смерть
04.01.2004
Похороны
07.01.2004

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