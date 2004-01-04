Leist (Ramsvig) Elverna Elizabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1917
Дата смерти04.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1917
Отец: Ramsvig Lewis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pearce (Leist) Carol Jean
Отец ребёнка: Leist Joseph
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Evenson (Leist) Linda
Отец ребёнка: Leist Joseph
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Leist Jan
Отец ребёнка: Leist Joseph
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Leist Doug
Отец ребёнка: Leist Joseph
Бракосочетание
11.06.1936
Муж: Leist Joseph
Смерть
04.01.2004
Похороны
07.01.2004