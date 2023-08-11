Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Никита Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.

Сын: Васильев Александр Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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