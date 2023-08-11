Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1907 ст.
Сын: Васильев Александр Никитич
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно