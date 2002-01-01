Запорощенко Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1990
Сын: Запорощенко Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Запорощенко Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Запорощенко Светлана Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно