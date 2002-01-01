Запорощенко Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запорощенко Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1990

Сын: Запорощенко Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Запорощенко Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Запорощенко Светлана Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запорощенко Светлана Валентиновна

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