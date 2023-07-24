Ахмадуллин Фагит Зиганнурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1955
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1981
Дочь: Ахмадуллина Айгуль Фагитовна
Мать ребёнка: Ахмадуллина Розалия Раифовна
Рождение ребёнка
08.10.1982
Дочь: Альбеева Юлия Фагитовна
Мать ребёнка: Ахмадуллина Розалия Раифовна
Рождение ребёнка
25.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахмадуллина Розалия Раифовна