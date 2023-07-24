Ахмадуллин Фагит Зиганнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Фагит Зиганнурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1955

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1981

Дочь: Ахмадуллина Айгуль Фагитовна

Мать ребёнка: Ахмадуллина Розалия Раифовна

Рождение ребёнка
08.10.1982

Дочь: Альбеева Юлия Фагитовна

Мать ребёнка: Ахмадуллина Розалия Раифовна

Рождение ребёнка
25.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Розалия Раифовна

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