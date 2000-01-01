Порфирьева (Хомякова) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1885
Дата смерти27.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1907
Сын: Порфирьев Васьян Сергеевич
Отец ребёнка: Порфирьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1911
Отец ребёнка: Порфирьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1916
Дочь: Гусева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Порфирьев Сергей Иванович
Смерть
27.02.1962