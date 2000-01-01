Порфирьева (Хомякова) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева (Хомякова) Юлия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1885

Дата смерти

27.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1907

Сын: Порфирьев Васьян Сергеевич

Отец ребёнка: Порфирьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1911

Сын: Порфирьев Глеб Сергеевич

Отец ребёнка: Порфирьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1916

Дочь: Гусева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Порфирьев Сергей Иванович

Смерть
27.02.1962
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