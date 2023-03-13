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Бренкина Марфа Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бренкинъ Матвей

Рождение ребёнка
1744

Сын: Бренкинъ Андрей

Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Бренкина) Устинья

Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Чернышева (Бренкина) Марья

Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Бренкинъ Никита

Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бренкинъ Андрей

Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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