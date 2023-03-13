Бренкина Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бренкинъ Матвей
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бренкинъ Андрей
Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Бренкина) Устинья
Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Чернышева (Бренкина) Марья
Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бренкинъ Никита
Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бренкинъ Андрей
Отец ребёнка: Бренкинъ Матвей
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан