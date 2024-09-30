Ланкинен (Каскелайнен) Ева Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1862
Дата смерти10.02.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1882
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.07.1891
Дочь: (Ланкинен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.1898
Дочь: (Ланкинен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.1904
Отец ребёнка: не указан
Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.02.1912