Ланкинен (Каскелайнен) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланкинен (Каскелайнен) Ева Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1862

Дата смерти

10.02.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1882

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.07.1891

Дочь: (Ланкинен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.02.1898

Дочь: (Ланкинен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Ланкинен Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.02.1912

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