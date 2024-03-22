Мациевский Алексей Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1914
Дата смерти08.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1914
Бракосочетание
?.12.1935
Рождение ребёнка
20.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
23.11.1938
Сын: Мациевский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
02.03.1945
Дочь: Кочетова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
14.04.1951
Дочь: Шарахова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна
Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.11.1960