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Мациевский Алексей Онуфриевич

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Место рождения

Индерь, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.03.1914

Дата смерти

08.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Индерь, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
?.12.1935

Жена: Мациевская Прасковья Захаровна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна

Плеханово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.11.1938

Сын: Мациевский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна

Плеханово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1945

Дочь: Кочетова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1951

Дочь: Шарахова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Мациевская Прасковья Захаровна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.11.1960
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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