Мациевская (Черникова) Прасковья Захаровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1918
Дата смерти25.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1918
Бракосочетание
?.12.1935
Рождение ребёнка
20.09.1936
Сын: Мациевский Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич
Рождение ребёнка
23.11.1938
Сын: Мациевский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич
Рождение ребёнка
02.03.1945
Дочь: Кочетова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич
Рождение ребёнка
14.04.1951
Дочь: Шарахова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич
Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.11.1959