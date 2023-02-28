Мациевская (Черникова) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мациевская (Черникова) Прасковья Захаровна

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.10.1918

Дата смерти

25.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1918

Отец: Черников Захар Никифорович

Мать: Черникова Евдокия Егоровна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
?.12.1935

Муж: Мациевский Алексей Онуфриевич

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Сын: Мациевский Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич

Плеханово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.11.1938

Сын: Мациевский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич

Плеханово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1945

Дочь: Кочетова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1951

Дочь: Шарахова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Мациевский Алексей Онуфриевич

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.11.1959
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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