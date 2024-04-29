Фон Моллер (Энгельгарт) Маргарет Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1729
Дата смерти10.03.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1729
Отец: не указан
Мать: не указана
из Дома Оллерсхоф
Бракосочетание
18.07.1757
Рождение ребёнка
16.04.1765
Сын: Von Möller A. Pajomois Peter Ludwig
Отец ребёнка: Фон Моллер Василий Иванович (Вальтер Вильгельм)
Mustja, Sõmerpalu, Võrumaa, Eesti
Смерть
10.03.1812
Kagrimois Kirchspiel Antze, Kreis Werro, Esdtland