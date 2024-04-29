Фон Моллер (Энгельгарт) Маргарет Элизабет 04.03.1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Моллер (Энгельгарт) Маргарет Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1729

Дата смерти

10.03.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1729

Отец: не указан

Мать: не указана

из Дома Оллерсхоф
Бракосочетание
18.07.1757

Муж: Фон Моллер Василий Иванович (Вальтер Вильгельм)

Рождение ребёнка
16.04.1765

Сын: Von Möller A. Pajomois Peter Ludwig

Отец ребёнка: Фон Моллер Василий Иванович (Вальтер Вильгельм)

Mustja, Sõmerpalu, Võrumaa, Eesti
Смерть
10.03.1812
Kagrimois Kirchspiel Antze, Kreis Werro, Esdtland

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