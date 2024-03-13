Козенцев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козенцев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козенцев Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова (Козенцева) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1971

Сын: Козенцев Александр Викторович

Мать ребёнка: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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