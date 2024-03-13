Козенцев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козенцев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова (Козенцева) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1971
Сын: Козенцев Александр Викторович
Мать ребёнка: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна