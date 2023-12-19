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Путинцев Александр Маркович

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Путинцев Марк

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Валентин

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салищева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
24.03.1929

Сын: Путинцев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Салищева Анна Семеновна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.12.1937
Арестован 08.12.1937 по обвинению в "причастности к кадетско-монархической организации". Приговорен к ВМН, расстрелян 14.12.1937. Дата реабилитации: 13 июня 1958 г.

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