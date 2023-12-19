Путинцев Александр Маркович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти14.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Путинцев Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Валентин
Мать ребёнка: не указана
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салищева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
24.03.1929
Сын: Путинцев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Салищева Анна Семеновна
Смерть
14.12.1937
Арестован 08.12.1937 по обвинению в "причастности к кадетско-монархической организации". Приговорен к ВМН, расстрелян 14.12.1937. Дата реабилитации: 13 июня 1958 г.