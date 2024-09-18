Ульяна Тимофеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Афонасьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.

Дочь: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева

Отец ребёнка: Елисей Афонасьев

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Макаровки государственный крестьянин Елисей Афонасьев и законная его жена Ульяна Тимофеева,оба православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно

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