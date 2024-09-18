Ульяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Афонасьев
Рождение ребёнка
25.01.1863 ст.
Дочь: Зубрилина Зубрилова (Афонасьева) Ксения Елисеева Алексеева
Отец ребёнка: Елисей Афонасьев
Деревни Макаровки государственный крестьянин Елисей Афонасьев и законная его жена Ульяна Тимофеева,оба православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно