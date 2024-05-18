Шишова Пелагея Матвеева 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Пелагея Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1825 по 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Лев Павлов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шишов Иоанн Львов

Отец ребёнка: Шишов Лев Павлов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Шишов Георгий Львов

Отец ребёнка: Шишов Лев Павлов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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