Шишова Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишов Лев Павлов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шишов Иоанн Львов
Отец ребёнка: Шишов Лев Павлов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Шишов Георгий Львов
Отец ребёнка: Шишов Лев Павлов
Смерть
Неизвестно