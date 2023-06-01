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Чурилин Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 или 1810

Дата смерти

07.04.1854

Пол

Мужской

Отец

1763 или 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

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Рождение
1808 или 1810

Отец: Чурилин Петр Артамонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чурилин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Чурилина Устиния Даниловна

Смерть
07.04.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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