Чурилин Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 или 1810
Дата смерти07.04.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1810
Отец: Чурилин Петр Артамонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Чурилин Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Чурилина Устиния Даниловна
Смерть
07.04.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область