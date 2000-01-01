Довольнов Давыд Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Липатов Дмитрий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Довольнов Федор Давыдович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Довольнов Григорий Давыдович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Довольнов Федор Давыдович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Сын: Довольнов Михаил Давыдович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довольнова Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довольнов Мирон Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довольнов Дмитрий Давыдович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно