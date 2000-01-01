Довольнов Давыд Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довольнов Давыд Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Липатов Дмитрий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Довольнов Федор Давыдович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Довольнов Григорий Давыдович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Довольнов Федор Давыдович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Довольнов Иван Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка

Сын: Довольнов Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довольнова Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довольнов Егор Давыдович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довольнов Мирон Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довольнов Дмитрий Давыдович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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