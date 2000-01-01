Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Довольнов Федор Давыдович
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Довольнов Григорий Давыдович
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Довольнов Федор Давыдович
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Рождение ребёнка
Сын: Довольнов Михаил Давыдович
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довольнова Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довольнов Дмитрий Давыдович
Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич
Смерть
Неизвестно