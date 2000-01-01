Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Довольнов Федор Давыдович

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Довольнов Григорий Давыдович

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Довольнов Федор Давыдович

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Рождение ребёнка

Сын: Довольнов Михаил Давыдович

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довольнова Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довольнов Егор Давыдович

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довольнов Дмитрий Давыдович

Отец ребёнка: Довольнов Давыд Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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