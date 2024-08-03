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Серков Михаил Прокофьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Серков Прокофий Потапович

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Анна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Серков Илья Михайлович

Мать ребёнка: Серкова Анна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Серков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Серкова Анна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

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