Серков Михаил Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Серков Прокофий Потапович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Анна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Серкова Анна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Серков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Серкова Анна
Смерть
Неизвестно
Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область