Бобринская (Раздолова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринская (Раздолова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1972

Сын: Бобринский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1974

Дочь: Сергеичева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1976

Дочь: Чебаевская Олеся Николаевна

Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1983

Сын: Бобринский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1987

Сын: Бобринский Артем Николаевич

Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1991

Дочь: Демина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобринский Николай Иванович

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