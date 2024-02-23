Бобринская (Раздолова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1972
Сын: Бобринский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1974
Дочь: Сергеичева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1976
Дочь: Чебаевская Олеся Николаевна
Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1983
Сын: Бобринский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1987
Сын: Бобринский Артем Николаевич
Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1991
Дочь: Демина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бобринский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно