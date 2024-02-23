Бобринский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1972
Отец: Бобринский Николай Иванович
Мать: Бобринская Наталья
Рождение ребёнка
22.07.1997
Сын: Бобринский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бобринская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.2009
Сын: Бобринский Николай Александрович
Мать ребёнка: Бобринская Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно