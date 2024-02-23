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Бобринский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1972

Отец: Бобринский Николай Иванович

Мать: Бобринская Наталья

Рождение ребёнка
22.07.1997

Сын: Бобринский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бобринская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.2009

Сын: Бобринский Николай Александрович

Мать ребёнка: Бобринская Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобринская Екатерина Васильевна

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