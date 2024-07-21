Карабань Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дольцы Малые, Велико-Долецкая волость, Борисовский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1923
Сын: Карабань Федор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Дольцы Малые, Велико-Долецкая волость, Борисовский уезд, Минская Губерния
Смерть
Неизвестно