Карабань Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабань Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новая Жизнь, Ушачский район, Витебская область
Дольцы Малые, Велико-Долецкая волость, Борисовский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Карабань Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Новая Жизнь, Ушачский район, Витебская область
Дольцы Малые, Велико-Долецкая волость, Борисовский уезд, Минская Губерния
Смерть
Неизвестно

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