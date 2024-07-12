Мумрин Демьян Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1880 ст.
Бракосочетание
17.09.1910 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.
Дочь: Мумрина Евдокия Демьяновна
Мать ребёнка: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.
Дочь: Мумрина Елизавета Демьяновна
Мать ребёнка: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1917
Сын: Мумрин Николай Демьянович
Мать ребёнка: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна
Смерть
Неизвестно