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Мумрин Демьян Михайлович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1880 ст.

Отец: Мумрин Михаил Николаевич

Мать: Мумрина Маргарита Ивановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.09.1910 ст.

Жена: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.

Дочь: Мумрина Евдокия Демьяновна

Мать ребёнка: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1914 ст.

Дочь: Мумрина Елизавета Демьяновна

Мать ребёнка: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.12.1917

Сын: Мумрин Николай Демьянович

Мать ребёнка: Мумрина (Шибаева) Аполлинария Яковлевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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