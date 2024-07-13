Первушина Параскева Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первушина Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.

Сын: Первушин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Первушин Сергей Иванович

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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