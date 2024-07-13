Первушина Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.
Сын: Первушин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Первушин Сергей Иванович
Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно