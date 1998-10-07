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Смирнов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1951

Дата смерти

07.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951

Отец: Смирнов Михаил Иванович

Мать: Смирнова Милинтина Александровна

Рождение ребёнка
26.07.1973

Дочь: Пигалова Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Михайловна

Смерть
07.10.1998
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