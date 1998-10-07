Смирнов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1951
Дата смерти07.10.1998
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951
Рождение ребёнка
26.07.1973
Дочь: Пигалова Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Михайловна
Смерть
07.10.1998