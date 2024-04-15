Антоха Каллиник Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Антоха Максим Филиппович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
20.09.1867 ст.
Мать ребёнка: Антошенко Степанида Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MC-Q?i=552&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Антоха Василий Калинникович
Мать ребёнка: Антошенко Степанида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно