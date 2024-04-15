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Антоха Каллиник Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Антоха Максим Филиппович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
20.09.1867 ст.

Сын: Антоха Иван Калинникович

Мать ребёнка: Антошенко Степанида Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MC-Q?i=552&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Антоха Василий Калинникович

Мать ребёнка: Антошенко Степанида Яковлевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошенко Степанида Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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