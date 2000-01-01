Ахматова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматова Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ахматов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ахматов Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
05.01.1849 ст.

Дочь: Огарёва Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Ахматов Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.

Сын: Ахматов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ахматов Яков Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахматов Яков Фёдорович

Смерть
02.08.1869
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