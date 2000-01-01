Ахматова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ахматов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ахматов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
05.01.1849 ст.
Дочь: Огарёва Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Ахматов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.
Сын: Ахматов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ахматов Яков Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1869