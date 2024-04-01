Голенков Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Голенков Иван Михайлов
Бракосочетание
24.01.1877
М. 18 Ж. 16
Рождение ребёнка
28.10.1877
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
22.04.1888
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
26.02.1894
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
25.02.1898
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева
Смерть
Неизвестно