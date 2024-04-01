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Голенков Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Голенков Иван Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1877

Жена: Голенкова Евгения Матвеева

М. 18 Ж. 16
Рождение ребёнка
28.10.1877

Сын: Голенков Стефан Петров

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Голенков Георгий Петров

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
26.02.1894

Сын: Голенков Василий Петров

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Голенкова Евгения Матвеева

Смерть
Неизвестно
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