Лоскутов Loskutoff Алексей Alexei Трофимович Trafimovich Merkell Simeon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutoff Алексей Alexei Трофимович Trafimovich Merkell Simeon

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1873

Дата смерти

02.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 1 год жил с отцом в селении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение
1873

Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Варвара Varvara Савельвна Savelivna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.02.1894

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Алексеевич Alex

Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна

Kars, Russia
Рождение ребёнка
15.05.1896

Сын: Лоскутов Loskutoff Тимофей Timofey Алексеевич Alex

Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна

Russia
Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Лоскутов(loskutoff) Alexander Alex

Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Алексеевич Alex

Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна

Russia
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Алексеевич Alex

Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна

Смерть
02.09.1908
San Francisco, San Francisco County, California, USA
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