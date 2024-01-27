Лоскутов Loskutoff Алексей Alexei Трофимович Trafimovich Merkell Simeon
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1873
Дата смерти02.09.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 1 год жил с отцом в селении Ново-Саратовка, Елисоветпольской губернии, России,ныне Азербайджан.
Рождение
1873
Отец: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.02.1894
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Алексеевич Alex
Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна
Kars, Russia
Рождение ребёнка
15.05.1896
Сын: Лоскутов Loskutoff Тимофей Timofey Алексеевич Alex
Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна
Russia
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Лоскутов(loskutoff) Alexander Alex
Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна
Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Алексеевич Alex
Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна
Russia
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Алексеевич Alex
Мать ребёнка: Hanya Евдокия Trafim Трофимовна
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1908
San Francisco, San Francisco County, California, USA