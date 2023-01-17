Ермилова (Лаврентьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Лаврентьева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: Лаврентьев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1904 ст.

Муж: Ермилов Тимофей (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.07.1910 ст.

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Ермилов Тимофей (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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