Ермилова (Лаврентьева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.
Отец: Лаврентьев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1904 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1910 ст.
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Ермилов Тимофей (Антипович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно