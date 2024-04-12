Сенков Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1885 ст.
Дата смертиОколо 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885 ст.
Бракосочетание
05.11.1904 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.
Сын: Сенков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сенкова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Сенкова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
27.11.1919
Сын: Сенков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сенкова Прасковья Никитична
Смерть
Около 1931