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Сенков Василий Трофимович

Место рождения

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1885 ст.

Дата смерти

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885 ст.

Отец: Сенков Трофим Алексеевич

Мать: Сенкова Екатерина Павловна

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
05.11.1904 ст.

Жена: Сенкова Прасковья Никитична

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Сын: Сенков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сенкова Прасковья Никитична

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Сын: Сенков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Сенкова Прасковья Никитична

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1919

Сын: Сенков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сенкова Прасковья Никитична

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
Около 1931
Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
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