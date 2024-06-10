Хиневич Симеон Антониев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Симеон Антониев

Место рождения

Новгородский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Хиневич Антоний Юрьев

Мать: Хиневич Екатерина Кононова

Новгородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиневич Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова

Мать ребёнка: Хиневич Евдокия Васильева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хиневич Александр Семенов

Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Новогрудский уезд
Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Хиневич (Хиневич) Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Хиневич Георгий Семенович

Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Хиневич Иоаким Семенович

Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хиневич Федор Семенович

Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Хиневич Степан Симеонович

Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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