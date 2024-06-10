Хиневич Симеон Антониев
Место рожденияНовгородский уезд
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Хиневич Антоний Юрьев
Новгородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова
Мать ребёнка: Хиневич Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хиневич Александр Семенов
Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Новогрудский уезд
Бракосочетание
20.02.1891
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Хиневич (Хиневич) Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Хиневич Георгий Семенович
Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хиневич Степан Симеонович
Мать ребёнка: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно