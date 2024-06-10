Хиневич Иоаким Семенович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Иоаким Семенович

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1918 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Хиневич Симеон Антониев

Мать: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хиневич (Хиневич) Харитина Акимовна

Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хиневич Прокопий Акимович

Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хиневич Павел Акимович

Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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