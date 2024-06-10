Хиневич Иоаким Семенович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хиневич (Хиневич) Харитина Акимовна
Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева
Рождение ребёнка
1918
Сын: Хиневич Прокопий Акимович
Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Хиневич (Даниловская) Иулиания Григорьева
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Смерть
Неизвестно