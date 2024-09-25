Мальгин Антоний Иосифович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальгин Антоний Иосифович

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

05.03.1887

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мальгин Иосиф Алексевич

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Восприемник
30.01.1852
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Вукол родился у Андрея Стефановича Анциферова и Марфы Ильиничны ЯД 6_3_407_1121об
Рождение ребёнка
23.03.1852

Дочь: Мальгина Мамика Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ЯД 06_6_3_407_·1128 об
Смерть
05.03.1887
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
умер в 61 год от старости ( тогда год рождения 1826) https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1309977

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