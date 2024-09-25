Мальгин Антоний Иосифович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти05.03.1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мальгин Иосиф Алексевич
Мать: не указана
Восприемник
30.01.1852
Вукол родился у Андрея Стефановича Анциферова и Марфы Ильиничны ЯД 6_3_407_1121об
Рождение ребёнка
23.03.1852
Дочь: Мальгина Мамика Антоновна
Мать ребёнка: не указана
ЯД 06_6_3_407_·1128 об
Смерть
05.03.1887
умер в 61 год от старости ( тогда год рождения 1826) https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1309977