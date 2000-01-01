Ананкина (Туровская) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананкина (Туровская) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1953

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953

Отец: Туровский Михаил Петрович

Мать: не указана

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