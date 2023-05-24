Ишков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1834 ст.
Отец: Ишков Алексей Никитович
Мать: Ишкова Васса Яковлевна
Бракосочетание
09.01.1853 ст.
Теплодубровное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна
Смерть
Неизвестно