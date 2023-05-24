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Ишков Василий Алексеевич

Место рождения

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.12.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1834 ст.

Отец: Ишков Алексей Никитович

Мать: Ишкова Васса Яковлевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
09.01.1853 ст.

Жена: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна

Теплодубровное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.10.1855 ст.

Сын: Ишков Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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