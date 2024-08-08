Македонов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Македонов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Македонова (Дорохина) Нина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Македонова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Македонова (Дорохина) Нина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Македонова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Македонова (Дорохина) Нина Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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