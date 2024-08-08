Македонов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Македонова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Македонова (Дорохина) Нина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Македонова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Македонова (Дорохина) Нина Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно