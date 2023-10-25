Новиков Осип Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Осип Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Семён

Мать: Новикова Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Людмила Осиповна

Мать ребёнка: Новикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Осипрвич

Мать ребёнка: Новикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Мария

Смерть
Неизвестно
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