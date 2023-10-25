Новиков Осип Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Семён
Мать: Новикова Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Людмила Осиповна
Мать ребёнка: Новикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Осипрвич
Мать ребёнка: Новикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Мария
Смерть
Неизвестно