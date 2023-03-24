Акишина (Солдатова) Ольга Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина (Солдатова) Ольга Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: Солдатов Захар Никанорович

Мать: Солдатова Татьяна

Рождение ребёнка
08.01.1948

Дочь: Созонова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
25.09.1949

Дочь: Егорова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.09.1952

Сын: Акишин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Акишин Александр Александрович

Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Акишин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович

Смерть
1968
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