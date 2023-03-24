Акишина (Солдатова) Ольга Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Отец: Солдатов Захар Никанорович
Мать: Солдатова Татьяна
Рождение ребёнка
08.01.1948
Дочь: Созонова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1949
Дочь: Егорова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.09.1952
Сын: Акишин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Акишин Александр Александрович
Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Акишин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Акишин Александр Михайлович
Смерть
1968